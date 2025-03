V muzeju Mauritshuis v Haagu sodobne interpretacije Vermeerjeve slike Dekle z bisernim uhanom

Haag, 1. marca - V muzeju Mauritshuis v Haagu so sklenili že drugi javni razpis, s katerim so pozivali zainteresirane, naj ustvarijo in jim pošljejo svoje dekle z bisernim uhanom po navdihu znamenite slike Johannesa Vermeerja. Sedaj si je v preddverju muzeja mogoče ogledati izbor 60 novih podob dekleta, razstavljenih v okvirjih, ki so replika izvirnika.