Z izdajanjem za bankirje podjetje ogoljufali za več sto tisoč evrov

Kranj, 26. februarja - Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oz. trgovcev s kriptovalutami ali z lažno elektronsko pošto in pogosto končajo z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom oškodovancev. Neko gorenjsko podjetje so tako oškodovali za več sto tisoč evrov.