Letošnji trojezični festival komičnega gledališča Komigo z osmimi abonmajskimi predstavami

Kot so zapisali organizatorji Komiga, ima komično gledališče to posebno moč, da je neposredno komunikativno ne glede na jezik, ki ga uporablja. Občinstvo, na katero se projekt obrača je italijansko, slovensko in furlansko oziroma katerakoli.

Prvi dogodek v rednem abonmaju Komiga 2025 bo na sporedu v nedeljo, 23. marca. To bo muzikal Cabaret Celovec - Klagenfurt Kulturnih društev SPD Zarja in SPD Trta iz Celovca. Zaključek festivala je predviden z oktobrsko predstavo Iztoka Mlakarja Pegule.

Vmes bodo na festivalu nastopili 29. marca kralj italijanske imitacije Luca Virago iz Milana s kabaretom Luca canta Baglioni...e non solo..., 16. aprila Jaša Jamnik in Gojmir Lešnjak - Gojc s predstavo Pivo, skoraj komedija, 15. maja Perica Jerkovič in Robert Petanbo z La la lajf in 26. maja tržaški igralec Franko Korošec v dvojezični predstavi Chevap.chef.

V pričakovanju poletja bosta na sporedu 10. junija komedija (N)orkester - Koncert (ne)resne glasbe, v kateri nastopajo Joži Šalje, Nino De Gleria, Blaž Celarec, Jelena Ždrale in Boštjan Gomabač, ter 1. julija Opereta - Belle Epoque z zborom mednarodne operne akademije iz Križa pod vodstvom Aleksandra Švaba in s Pihalnim orkestrom Arcobaleno pod taktirko Erica Žerjala.

Vse predstave se bodo odigrale na odru velike dvorane goriškega Kulturnega doma.

Izven abonmaja Komigo 2025 so na Goriškem napovedani še trije koncerti skupine Blek Panters iz Doberdoba z naslovom Ša Ša Ša, ki bodo 4. 5. in 6. aprila, sledil bo 21. maja nastop simfoničnega orkestra Notre dame University iz ameriške Indiane, ki bo nastopil skupaj z zborom Freevoices iz Koprivnega pri Gorici ter 25. oktobra koncert oziroma, kot so dogodek poimenovali organizatorji, "rokovanje kultur" med italijansko pevko Antonello Ruggiero in slovenskim kantavtorjem Vladom Kreslinom. V soboto, 22. novembra je v okviru 44-letnice Kulturnega doma v Gorici napovedan nastop švedske skupine The Real Group iz Stockholma.

Zastor nad letošnjim Komigom se bo dvignil na mednarodni dan žensk 8. marca s svojevrstnim izvenabonmajskim dogodkom Glasovi žensk ob meji z nastopom furlanskega kulturnega delavca Angela Florama ter s pevkami Tatjano Mihelj iz Nove Gorice, Paolo Rossato iz Gorice in Majo Sar iz Sarajeva.

Trojezični festival komičnega gledališča, ki je edini te vrste tako v Sloveniji kot Italiji, je nastal leta 2004 v okvir Interrega Italija - Slovenija.

Festival organizira Kulturni dom Gorica v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem iz Trsta, SNG Nova Gorica, Glasbeno matico iz Trsta, Gorice in Benečije, Kulturnim domom Nova Gorica, Glasbeno akademijo Santa Croce iz Križa in Kulturnim društvom Sovodnje.