Sredstva za razvoj programa za premagovanje anksioznosti otrok in mladostnikov programom Cool Kids

Ljubljana, 26. februarja - Na javnem razpisu za razvoj programa za premagovanje anksioznosti otrok in mladostnikov je bil izbran ljubljanski svetovalni center za otroke, mladostnike in starše s projektom usposabljanja za izvajanje Cool Kids programov, so sporočili z ministrstva za zdravje. Izvajalec bo za sofinanciranje programa prejel 417.000 evrov brez DDV.