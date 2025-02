Lani prek spleta javne storitve uporabljalo okoli 70 odstotkov Evropejcev

Luxembourg, 26. februarja - Leta 2024 je 70 odstotkov prebivalcev EU, starih med 16 in 74 let, uporabljalo spletno stran ali aplikacijo državnega organa. To je za 0,7 odstotne točke več kot leto prej, ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila z dobrimi 73 odstotki nad povprečjem EU.