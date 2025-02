Tudi v združenju mestnih občin zavračajo očitek o neupravičenem zvišanju cen vrtcev

Ljubljana, 26. februarja - Tudi v Združenju mestnih občin Slovenije zavračajo očitek o neupravičenem zvišanju cen vrtcev. Dvig povprečnine za letošnje leto ni upošteval zvišanja plač v javnem sektorju, so poudarili. Opozorili so še, da mestne občine prejmejo izrazito manj sredstev na prebivalca, a so nesorazmerno bolj obremenjene zaradi večjega števila javnih uslužbencev.