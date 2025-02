V Clevelandu poteka 13. Kurentovanje

Kurentovanje, ki so ga ameriški Slovenci v Clevelandu prvič priredili pred več kot desetletjem, je največji slovenski festival v ZDA. Organizatorji oziroma kurenti so letos obiskali tudi policijske postaje in njihove konje, ki so se lani med parado preplašili tradicionalnih ptujskih pustnih šem, poročajo lokalni mediji.

V Slovenskem narodnem domu bo danes potekala pokušina slovenskih vin, na Clevelandski državni univerzi pa bodo v četrtek prikazali slovenski film Dedek gre na jug.

Generalna konzulka Suzana Češarek ima danes spletni pogovor z dolgoletnim državnim senatorjem slovenskega rodu Kennyjem Yukom, pripravlja pa tudi obisk po slovenskih znamenitostih Clevelanda.

V petek bo potekala prireditev Ženske v znanosti z razstavo v srednji šoli St. Martin de Porres, ki so jo poimenovali Sredozemske Marie Curie in prikazuje znanstvenice iz Evrope, Bližnjega vzhoda in severne Afrike.

Vrhunec pa bo v soboto s parado po aveniji St. Clair, turnirjem v balinanju, plesi in drugimi prireditvami v bližini Slovenskega narodnega doma.