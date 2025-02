Vreme: Danes bo oblačno in deževno

Danes bo oblačno. Padavine na zahodu se bodo okrepile in se čez dan razširile nad večji del Slovenije. Hladilo se bo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, v noči na četrtek pa se bo spustila do okoli 600 metrov nad morjem. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, proti večeru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 3 stopinje Celzija.

V četrtek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo postopno slabele in se umikale proti vzhodu ter do večera povsod ponehale. Popoldne se bo od zahoda začelo jasniti. Burja bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 5 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek bodo ponekod na severu nastale rahle padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan bo nato delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. V soboto bo večinoma oblačno, možne bodo manjše padavine.

Vremenska slika: V severnem Sredozemlju je ciklon, vremenska fronta pa je dosegla naše kraje in se bo do večera umaknila nad vzhod Evrope. Pred fronto bo z jugozahodnim vetrom še doteka vlažen in topel zrak, po prehodu fronte pa se bo od severovzhoda hladilo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami, v Alpah bo snežilo, nad morjem pa ni izključena kakšna nevihta. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo, zvečer pa bo zapihala burja. V četrtek bo v krajih južno in vzhodno od nas oblačno in deževno. V sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije se bo prehodno razjasnilo. Popoldne bodo v Alpah nastajale snežne plohe. Burja v Kvarnerju bo postopno slabela.

Biovreme: V sredo bo vremenska obremenitev še naraščala, v četrtek pa bo postopno popustila.