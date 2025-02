Ponudniki krofov imajo v teh dneh polne roke dela

Ljubljana/Grosuplje, 27. februarja - Pust je pred vrati in potrošniki bolj pogosto kot v ostalem delu leta posegajo po krofih. Proizvajalci se temu prilagajajo in prodajne police se v teh dneh šibijo pod tem okroglim pecivom iz kvašenega testa z značilnim venčkom in polnilom, ki že dolgo ni nujno le marmelada. Nekoliko bolj spretni pa se priprave krofov lotijo tudi sami.