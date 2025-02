V graški Kunsthaus razstava Osvoboditev glasov kuratorke Zdenke Badovinac

Gradec, 27. februarja - V graški Kunsthaus nocoj odpirajo razstavo Osvoboditev glasov kuratorke Zdenke Badovinac in sokuratorja Martina Grabnerja. Na razstavi se bodo s svojimi deli predstavljajo trije slovenski umetniki: Ida Hiršenfelder, Irena Z. Tomažin in Tao G. Vrhovec Sambolec. Namen razstave je osvoboditev našega individualnega in kolektivnega glasu.