Začenjajo se Dnevi etnografskega filma

Ljubljana, 27. februarja - V Slovenski kinoteki se začenjajo Dnevi etnografskega filma. Posvečeni so etnografskim dokumentarnim filmom, ki jih ustvarjajo etnologi in antropologi, neodvisni filmarji in dokumentaristi. Festival, ki bienalno poteka v soorganizaciji Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Slovenskega etnološkega društva, bo letos ponudil 14 filmov.