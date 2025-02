Singapur, 26. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale in se oddaljile od najnižjih vrednosti v zadnjih dveh mesecih. Rast za približno četrtino odstotka je po besedah analitikov spodbudila novica, da so se zaloge surove nafte v ZDA prejšnji teden zmanjšale.