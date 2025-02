Cleveland in Boston v NBA podaljšala zmagoviti niz

Orlando, 26. februarja - Košarkarji Clevelanda in Bostona so v severnoameriški ligi NBA nadaljevali niz zmag. Cavaliers so za osmo zaporedno zmago v gosteh s 122:82 premagali Orlando Magic, prvaki iz Bostona Celtics pa za šesto slavje v nizu prav tako v gosteh s 111:101 Toronto Raptors.