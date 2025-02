V Čilu zaradi velikega izpada elektrike razglasili izredne razmere

Santiago de Chile, 26. februarja - V Čilu so v torek zvečer razglasili izredne razmere s policijsko uro, potem ko je po večini države prišlo do izpada elektrike. Izpad je prizadel območje, na katerem živi več kot 90 odstotkov od 20 milijonov prebivalcev države. Po navedbah oblasti so danes že obnovili oskrbo z elektriko za večino gospodinjstev v državi.