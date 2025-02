Newyorške borze končale neenotno

New York, 25. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice na Wall Streetu so po slabših podatkih o zaupanju potrošnikov v ZDA večinoma padle, medtem ko so delnice Tesle padle zaradi upada prodaje teh avtomobilov v Evropi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.