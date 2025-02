V Angliji ogrevanje za spektakularno sredo

London, 25. februarja - Nogometaši v angleškem prvenstvu imajo 27. krog sredi tedna, saj so za vikend na sporedu tekme 5. kroga pokalnega tekmovanja. Danes so bili odigrana štiri srečanja, v sredo pa sledijo tri poslastice z vrha razpredelnice, Nottingham - Arsenal, Tottenham - Manchester City in Liverpool - Newcastle.