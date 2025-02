Evropske borze neenotno, nafta cenejša, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 25. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi danes niso imeli enotne smeri. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi trgovinske politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njenega morebitnega vpliva na svetovno gospodarsko rast in inflacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, evro pa se je v primerjavi z dolarjem okrepil.