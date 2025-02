V Varnostnem svetu ZN pozivi k nadaljevanju premirja med Izraelom in Hamasom

New York, 25. februarja - Udeleženci današnje razprave v Varnostnem svetu ZN o položaju na Bližnjem vzhodu so ponavljali pozive k nadaljevanju krhkega premirja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je med drugim poudaril, da Gaza pripada prebivalcem Gaze in izrazil zaskrbljenost nad predlogi za njihovo preselitev.