Umrl baletni plesalec Milko Šparemblek

Zagreb, 25. februarja - Umrl je svetovno znani koreograf, plesalec, pedagog, režiser in dramaturg Milko Šparemblek, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, sklicujoč se na njegovo družino. Na Prevaljah na Koroškem rojeni Šparemblek je umrl v Zagrebu, kjer je živel. Star je bil 96 let. Opus Prešernovega nagrajenca obsega več kot 150 baletnih, opernih in dramskih predstav.