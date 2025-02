Ljubljana, 25. februarja - Interpelacije, ki jo je zoper vlado danes vložila SDS, vlada še ni prejela, ko jo bo, bo na navedbe argumentirano odgovorila, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Položaj upokojencev je za to vlado izjemnega pomena, kar je s svojimi aktivnostmi že dokazala, saj so se v obdobju te koalicije pokojnine uskladile za 18,5 odstotka.