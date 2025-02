Maribor, 26. februarja - Na letošnji natečaj projekta Plakat miru, v okviru katerega so šolarji ustvarjali plakate na temo miru brez meja, je prispelo 150 plakatov iz 35 Lions klubov iz vse Slovenije. V preddverju stavbe Mestne občine Maribor bodo danes razstavili tiste, ki so jih ustvarili učenci osnovnih šol Ludvika Pliberška Maribor, Korena in Jakobski dol.