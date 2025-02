Ljubljanska borza: Indeks okreval po ponedeljkovem padcu

Ljubljana, 25. februarja - Ljubljanska borza je danes okrevala po ponedeljkovem padcu. Indeks SBI TOP je zrasel za 0,79 odstotka na 2040,66 točke. Posredniki so opravili za 2,4 milijona evrov poslov, skoraj polovico z delnicami Krke, ki so se podražile za 0,61 odstotka. Največ, 2,51 odstotka, so v prvi kotaciji pridobile delnice Petrola.