Newyorške borze začele neenotno

New York, 25. februarja - Indeksi na newyorških borzah na začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Vlagatelji so previdni zaradi negotovosti, ki jih prinaša trgovinska politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je v ponedeljek potrdil, da se od prihodnjega tedna po enomesečnem zamiku vendarle obeta uvedba carin na uvoz mehiškega in kanadskega blaga.