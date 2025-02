V Slovenski filharmoniji poklon Johannu Sebastianu Bachu

Ljubljana, 26. februarja - V okviru Festivala Ljubljana se bodo s projektom Bachovi korali in instrumentali pod umetniškim vodstvom akordeonista Marka Hatlaka v Slovenski filharmoniji ob 19.30 posvetili nemškemu skladatelju in organistu Johannu Sebastianu Bachu. Na koncertu bodo med drugim izvedli Pasijon po Mateju, Goldbergove variacije in Koncert za dva klavirja v C-duru.