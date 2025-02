Višja povprečnina po navedbah skupnosti občin ne vključuje stroškov dviga plač v javnem sektorju

Ljubljana, 25. februarja - Letošnja povprečnina ne vključuje dodatnih stroškov dviga plač zaposlenih v vrtcih, ki veljajo od začetka januarja, so v odzivu na navedbe ministrstva opozorili v Skupnosti občin Slovenije. Stroški dela so zaradi zvišanj plač močno narasli, pri čemer država ni zagotovila dodatnih sredstev za pokritje tega bremena, so navedli v sporočilu za javnost.