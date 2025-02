Pripombe na predlog novega zakona o varstvu javnega reda in miru tudi glede kampiranja in prenočevanja

Ljubljana, 25. februarja - Ministrstvo za notranje zadeve je prejelo več pripomb na predlog novega zakona o varstvu javnega reda in miru, med drugim od policije in Združenja občin Slovenije. Pripombe se nanašajo tudi na vprašanje kampiranja in prenočevanja ter sorazmernost posameznih glob glede na težo prekrškov, so za STA pojasnili na ministrstvu.