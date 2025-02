Galerija P74 na umetnostnem sejmu ARCOmadrid 2025

Madrid, 26. februarja - Na mednarodnem sejmu sodobne vizualne umetnosti ARCOmadrid 2025 bo iz Slovenije sodelovala Galerija P74. Predstavljala bo dela Josefa Daberniga in Tadeja Pogačarja. Na sejmu, ki bo potekal med 5. in 9. marcem, se bo sicer predstavilo 214 galerij iz 36 držav, od tega 179 v glavnem programu, so sporočili iz Galerije P74.