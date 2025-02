V Murski Soboti ulična razstava ob 150-letnici kasaških dirk na Slovenskem

Murska Sobota/Ljutomer, 25. februarja - V drevoredu Martina Luthra v Murski Soboti so odprli ulično razstavo ob 150-letnici kasaških dirk na Slovenskem. Razstava je nastala v sodelovanju Pomurskega muzeja Murska Sobota in Kasaškega kluba Ljutomer in je bila pred tem postavljena v Ljutomeru. V Murski Soboti bo do junija, je za STA povedala kustosinja Pomurskega muzeja Tadeja Andrejek.