Svet EU o razmerah na kmetijskih trgih

Bruselj, 25. februarja - Svet EU za kmetijstvo in ribištvo je v ponedeljek razpravljal o razmerah na kmetijskih trgih, zlasti po invaziji na Ukrajino. Evropska komisija je poročala, da srednjeročni obeti kažejo na stabilizacijo trgov in rast dohodkov, a ostajajo izpostavljeni določenim tveganjem, kot so vremenski pojavi, geopolitični spori ter bolezni rastlin in živali.