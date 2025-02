Delnice Vzajemne želi desetina opredeljenih upravičencev z možnostjo izbire

Ljubljana, 25. februarja - Za izplačilo deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni v delnicah se je odločila približno desetina upravičencev, ki imajo možnost izbire in so Vzajemni posredovali svojo izjavo. Ostali želijo izplačilo v denarju. Upravičence, ki podatkov še niso posredovali, v zavarovalnici pozivajo, naj to storijo čim prej.