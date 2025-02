V Franciji začetek sojenja zdravniku zaradi zlorabe skoraj 300 pacientov

Nantes, 25. februarja - V mestu Vannes v francoski Bretanji se je v ponedeljek začelo sojenje nekdanjemu kirurgu Joelu Le Scouarnecu, obtoženemu, da je v 25 letih zdravniške prakse posilil ali spolno zlorabil 299 pacientov, večinoma otrok, mlajših od 15 let. 74-letnik je krivdo priznal. Grozi mu do 20 let zapora, poročajo tuje tiskovne agencije.