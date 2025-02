Januarja več prihodov in prenočitev turistov

Ljubljana, 25. februarja - V nastanitvenih obratih so januarja našteli 294.000 prihodih turistov, kar je devet odstotkov več kot v prvem mesecu lanskega leta. Ustvarili so skoraj 785.000 prenočitev, kar je pet odstotkov več. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora, Piran in Brežice, so sporočili s statističnega urada.