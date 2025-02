Kmetijska zadruga Trebnje-Krka lani z višjimi prihodki

Trebnje, 25. februarja - Kmetijska zadruga Trebnje-Krka je lansko leto zaključila s 95 milijonov evrov skupnih prihodkov, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Zabeležili so 400.000 evrov dobička, kar po besedah direktorja Stanka Tomšiča pomeni, da so poslovali s pozitivno ničlo. Na novinarski konferenci je ocenil, da so dosegli vse zastavljene cilje.