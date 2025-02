Inšpektorji pri nadzoru oglasnih panojev ob cestah naleteli na številne nepravilnosti

Ljubljana, 25. februarja - Lani je potekal obsežen inšpekcijski nadzor nad objekti za oglaševanje oz. oglasnimi panoji, ki so postavljeni ob državnih cestah. Na podlagi nadzora so inšpektorji uvedli 221 upravnih postopkov in izrekli 55 odločb ter 56 opozoril. To po navedbah inšpektorata za infrastrukturo potrjuje, da se na tem področju dogajajo številne nepravilnosti.