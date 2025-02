Mladoletniku zasegli petarde, preklopni nož in bokser

Tržič, 25. februarja - V ponedeljek okoli 18. ure so mladoletniki odvrgli petardo na enega izmed stanovanj na območju Tržiča. Policisti so mladoletnike izsledili in enemu izmed njih zasegli 14 kosov petard in preklopni nož, ki je hkrati tudi bokser. Zoper mladoletnika bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili s PU Kranj.