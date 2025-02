Evropske borze uvodoma večinoma s padci

London/Pariz/Frankfurt, 25. februarja - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so na začetku današnjega trgovanja večinoma obarvani rdeče, a se indeksi gibljejo precej blizu izhodišč. Vlagatelji so previdni, pogledujejo proti ZDA in naslednjim korakom ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede trgovinske vojne in uvedbe dodatnih carin.