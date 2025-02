Vreme: Oblačno

Ljubljana, 25. februarja - Danes bo večinoma oblačno in sprva po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo na zahodu začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo oblačno. Padavine na zahodu se bodo okrepile in se čez dan razširile nad večji del Slovenije. Hladilo se bo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400 metrov, v noči na četrtek pa se bo spustila do 700 metrov nad morjem. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, proti večeru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 7 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 3 stopinj Celzija.

Obeti: v četrtek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo postopno slabele in se umikale proti vzhodu ter do večera povsod ponehale. Čez dan se bo od zahoda začelo jasniti. Burja bo postopno ponehala. V petek kaže na delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

Vremenska slika: območje visokega zračnega tlaka slabi in se umika nad vzhodno Evropo. Od severozahoda se Alpam bliža vremenska fronta. Pred njo z jugozahodnim vetrom k nam doteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo povečini oblačno. Popoldne bo v krajih zahodno in južno od nas rahlo deževalo. V sredo bo oblačno s padavinami, v Alpah bo snežilo Ob severnem Jadranu bo pihal jugo, zvečer pa bo zapihala burja.

Biovreme: danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V sredo bo vremenska obremenitev še naraščala.