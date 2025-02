V Mestnem muzeju Ljubljana najlepše arheološke najdbe z Emonike

Ljubljana, 25. februarja - V zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana, kjer redno predstavljajo najnovejša arheološka odkritja v Ljubljani, je na ogled razstava Nova rimska odkritja pod Emoniko. Izkopavanja, izvedena pred gradnjo večnamenskega kompleksa Emonika, so potekala spomladi in poleti 2024. Razkrila so dele severnega grobišča Emone, ki so bili do tedaj še neraziskani.