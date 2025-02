Objavljena razpis za kulturne projekte za nemško govoreče etnične skupine in poziv za otroško literaturo v romskem jeziku

Predmet prvega je financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi petega delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med slovensko in avstrijsko vlado za obdobje od 2023 do 2027, ki jih bo v letu 2025 financirala Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Cilji razpisa so ohranjanje, razvoj in promocija zgodovinske jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji.

Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev je 60.000 evrov, rok za prijavo je do vključno 27. marca, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Namen drugega je spodbujanje bralne kulture med pripadniki romske skupnosti v slovenskem in romskem jeziku, podpora prevajalcem v romski jezik ter s tem ohranjanje in razvoj romskega jezika. Javni poziv se nanaša na financiranje prevodov kakovostne otroške literature - bodisi izvirnih avtorskih del bodisi del iz zakladnice slovenskega ljudskega slovstva - iz slovenskega jezika v prekmursko in dolenjsko narečje romskega jezika.

Javni poziv, ki ga ministrstvo letos izvaja prvič, je zasnovan v skladu s cilji nacionalnega programa ukrepov vlade RS za Rome za obdobje 2021-2030 in usmerjen v spodbujanje pismenosti in bralne kulture pri mladih ter večanje dostopnosti kakovostne otroške literature v romskem jeziku.

Ministrstvo za kulturo na področju romske skupnosti z vsakoletnim javnim razpisom za izbor kulturnih projektov ustvarjalcev in kulturnih društev sofinancira tudi vrsto kulturnih projektov s ciljem ohranjanja, promocije in razvoja kulture, jezika in identitete romske skupnosti.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev na javnem pozivu je 40.000 evrov, javni poziv bo trajal do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. julija, so še sporočili z ministrstva.