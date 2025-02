Južna Koreja zaradi strahu pred carinami znižuje napoved rasti in obrestne mere

Seul, 25. februarja - Južnokorejska centralna banka je v danes znižala ključno obrestno mero in svojo letno napoved gospodarske rasti. Za to se je odločila, ker želi spodbuditi južnokorejsko gospodarstvo v luči ameriških carin in posledic, ki jih je prinesla lanskoletna kratka razglasitev vojnega stanja s strani predsednika Yoon Suk Yeola.