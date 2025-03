Slatinska občina se pripravlja na ureditev pasjega parka

Rogaška Slatina, 1. marca - Občina Rogaška Slatina se pripravlja na ureditev pasjega parka v naselju Žibernik, ki bo imel 454 kvadratnih metrov površine in 22 parkirnih mest. Od parkirišča do parka bo vodila tudi urejena peš pot. Vrednost projekta so na slatinski občini za STA ocenili na 120.000 evrov, občina si obeta tudi 88.000 evrov nepovratnih sredstev.