V Celju se začenja protipoplavna ureditev na treh vodotokih

Celje, 25. februarja - Direkcija RS za vode je v minulih dneh podpisala pogodbo s celjskim podjetjem Nivo Eko za izvedbo protipoplavne ureditve na vodotokih Dajnica, Koprivnica in Ločnica. Ti trije vodotoki so del celovitega projekta dodatnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti v celjski občini, v katerem so načrtovane ureditve na petih vodotokih.