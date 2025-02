Denver brez Čančarja do zmage, Oklahoma izgubila po podaljšku

Oklahoma City, 25. februarja - Košarkarji Denver Nuggets so slavili proti Indiana Pacers s 125:116 in zabeležili 38. zmago v rednem delu severnoameriške lige NBA. Slovenski košarkar Vlatko Čančar znova ni igral zaradi poškodbe kolena. Oklahoma City Thunder pa so zabeležili šele 11. poraz v sezoni, potem ko so jih po podaljšku s 131:128 ugnali Minnesota Timberwolves.