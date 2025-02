Newyorške borze končale neenotno

New York, 24. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice na Wall Streetu so pred ključnimi gospodarskimi podatki večinoma padle, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump nakazal, da namerava vztrajati pri uvedbi carin za Kanado in Mehiko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.