V prometni nesreči v okolici Miklavža na Dravskem polju umrla ena oseba

Miklavž na Dravskem polju, 24. februarja - V okolici Miklavža na Dravskem polju je popoldne v trčenju dveh vozil umrla ena oseba. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, je umrl mladoletni sopotnik v enem od avtomobilov. Še tri osebe so bile poškodovane in prepeljane v bolnišnico.