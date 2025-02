Založnik preklical izjave glede sestajanja predstavnikov NSi na njegovem posestvu

Ljubljana, 24. februarja - "Pričevalec" Luka Založnik, ki je v omrežje okoli odvetnice Nine Zidar Klemenčič postavil tudi vidne člane NSi, je preklical izjave o vpletenosti članov stranke, so sporočili iz NSi. Založnik v pojasnilu, ki ga je NSi posredovala njegova zastopnica, trdi, da nikoli nikomur ni prostovoljno izjavil, da so se člani NSi sestajali na njegovem posestvu.