Zavod za zaposlovanje in policija z dogovorom za spodbujanje zaposlovanja v policiji

Ljubljana, 24. februarja - Generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc in v. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič sta podpisala dogovor o sodelovanju na področju aktivne politike zaposlovanja v policiji in promocije poklica policista. Med drugim bodo sodelovali na sejmih in festivalih, so sporočili s policije.