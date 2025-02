Rutte ob tretji obletnici vojne v Ukrajini za pravičen in trajen mir

Bruselj, 24. februarja - Po treh letih od ruske invazije na Ukrajino si moramo še bolj intenzivno prizadevati za pravičen in trajen mir, pri čemer so evropske zaveznice pripravljene prispevati svoj delež, je danes dejal generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Ob tem je omenil močna varnostna jamstva in večjo finančno pomoč za Kijev.