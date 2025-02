Evropa ob tretji obletnici vojne zavezana nadaljnji podpori Ukrajini

pripravil Marko Stanojević

Kijev/Ljubljana/Bruselj/London, 24. februarja - Ob današnji tretji obletnici začetka ruske agresije na Ukrajino je Kijev obiskalo več evropskih voditeljev, ki so napadeni državi izrazili nadaljnjo podporo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem pozdravil tri leta ukrajinskega upora in junaštva, zunanji ministri EU pa so v Bruslju sprejeli 16. sveženj sankcij proti Rusiji.