Zahvale predsednice republike za nesebično pomoč sočloveku

Ljubljana, 24. februarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na današnji slovesnosti v predsedniški palači podelila zahvale predsednice za enkratni dosežek. Zahvalo so prejeli Mitja Ropoša, ki je oktobra 2023 z oživljanjem rešil življenje, ter dijakinje in dijaki Dijaškega doma Ivana Cankarja, ki so ob izbruhu požara konec januarja letos pomagali sovrstnikom.